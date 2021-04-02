شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض قليلاً أمام الدولار الأمريكي عقب تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف في ظل تعاملات هادئة بالإضافة إلى متابعة الأسواق لتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا بمناسبة ما يعرف بالجمعة العظيمة.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم أضاف 916 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية للوظائف منذ أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 675 ألفا.



وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6% متماشيا مع توقعات أشارت إلى تراجع المؤشر عند المستوى المذكور.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.1761، وسجلت العملة أعلى سعر في تعاملات اليوم عند 1.1788 في حين سجلت أقل سعر عند 1.1752.