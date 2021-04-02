الاقتصاد

مصر تقترب من إتمام عبور السفن المتأخرة في قناة السويس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الجمعة، اقترابها من إتمام عبور كل السفن المتأخرة التي تعطلت عندما سدت سفينة حاويات عملاقة المجرى الملاحي لعدة أيام.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن 61 سفينة ما زالت تنتظر العبور حالياً، انخفاضاً من 422 سفينة كانت تكدست في انتظار عودة الملاحة وقت تعويم سفينة الحاويات «إيفر جيفن» الاثنين.

وذكرت الهيئة، بياناً بأن نحو 80 سفينة عبرت المجرى الملاحي، الجمعة، في الاتجاهين بما شمل حاملة طائرات أمريكية وناقلة للغاز الطبيعي المسال وناقلة للنفط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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