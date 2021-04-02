شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقترب من إتمام عبور السفن المتأخرة في قناة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الجمعة، اقترابها من إتمام عبور كل السفن المتأخرة التي تعطلت عندما سدت سفينة حاويات عملاقة المجرى الملاحي لعدة أيام.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن 61 سفينة ما زالت تنتظر العبور حالياً، انخفاضاً من 422 سفينة كانت تكدست في انتظار عودة الملاحة وقت تعويم سفينة الحاويات «إيفر جيفن» الاثنين.

وذكرت الهيئة، بياناً بأن نحو 80 سفينة عبرت المجرى الملاحي، الجمعة، في الاتجاهين بما شمل حاملة طائرات أمريكية وناقلة للغاز الطبيعي المسال وناقلة للنفط.