شكرا لقرائتكم خبر عن حصر الكائنات الدقيقة في محطة الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يسافر الرواد إلى الفضاء وحدهم أبداً؛ فكلٌّ منهم ينطلق خارج الكوكب وبصحبته ما يصل إلى 100 تريليون من البكتيريا والفيروسات، وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة، والعديد من هذه الكائنات تستطيع تعريض صحتنا للخطر، ومع ذلك، فما زلنا نجهل الكثير عن كيفية استجابة تلك المجتمعات المجهرية التي تتطفل على رحلاتنا الفضائية للمستويات الضئيلة من الجاذبية، بل لا نعرف حتى جميع أنواع الكائنات التي سافرت إلى الفضاء وتعيش حاليّاً على متن محطة الفضاء الدولية، إلا أن هناك دراسات جديدة تهدف إلى تغيير ذلك الوضع؛ ففي الشهر الماضي، جمع رواد الفضاء عيّنات من جميع الأجزاء الداخلية لمحطة الفضاء الدولية، لوضع خريطة غير مسبوقة ثلاثية الأبعاد لكائناتها الدقيقة، وهذا الجهد المبذول لحصر الميكروبات في منطقة بالفضاء يمثل خطوة أولى نحو فهم حالات التفشّي الخطيرة، ومنعها أو تخفيف حدتها، سواء ما يقع منها على متن محطة الفضاء، أو في أثناء الرحلات الطويلة إلى المريخ، أو حتى في المستشفيات هنا على الأرض.

ومن الممكن أيضاً لميكروبيوم المركبات الفضائية أن يشكل خطراً على صحة رواد الفضاء؛ إذ يقول بيتر دورستاين، عالم البيولوجيا الكيميائية بجامعة كاليفورنيا في مدينة سان دييجو: «أتتخيل أن تكون في رحلة طويلة، وفجأة تظهر بكتيريا آكلة للحوم، ولا تستطيع التخلص منها؟ هذه هي التداعيات التي قد تتحقق».

والمشروع الجديد الذي أطلقه مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة «ناسا»، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، قد يساعدنا على الحد من مخاطر هذا التهديد الميكروبي؛ ففي شهر فبراير/ شباط، جمعت رائدة الفضاء كايت روبنز، عيّنات من ألف موقع مختلف بجميع أنحاء محطة الفضاء الدولية، وهذه العينات ستحفظ في درجات حرارة منخفضة، تمهيداً لإرسالها إلى الأرض في غضون بضعة أشهر، حيث سيعكف العلماء على تحليل بصماتها الجينية، وتحديد الميكروبات المختلفة الموجودة فيها.

وإضافة إلى ذلك، ستُوصِّف كل عينة بقايا جزيئات الأطعمة والزيوت والبشرة، وغيرها، وهذه الفكرة بالأخص تثير حماسة دورستاين، فالعلماء في الوقت الراهن لا يعرفون سوى أقل القليل عن أنواع الجزيئات الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية، وستساعدهم تلك الخريطة الجديدة على الربط بين أنواع الجزيئات أو المغذيات وأنواع الميكروبات، ومن خلال هذا الربط، سيتسنى للعلماء وضع إرشادات لدعم نمو الميكروبات النافعة والحدّ من الميكروبات الخطرة باستخدام المغذيات وحدها، وربما يمكن تحقيق هذا بوسائل بسيطة للغاية، منها مثلاً استخدام مواد بناء معينة لتشييد المركبات الفضائية المتجهة إلى كوكب المريخ، وكل هذا يشير إلى إمكانية حل جزء من مشكلة انتشار الميكروبات في مركبات الفضاء قبل وصولها حتى إلى منصات الإطلاق.

شانون هول (سيانتفيك أمريكان)