شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبحث فتح تحقيق في تقرير عن فساد في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

تبحث الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة (إن.سي.إيه) في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرها لندن، يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة وشركاء له بغسل أموال وممارسات فساد، وفق ما أكدت مصادر الجمعة.

وكشف التقرير المؤلف من 76 صفحة، ما يقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا، قيمتها مئات الملايين من الجنيهات، ويزعم أن سلامة وأفراداً من أسرته وأشخاصاً مرتبطين به استخدموها على مدى سنوات لتحويل أموال إلى خارج لبنان.

وقالت مصادر، إن مؤسسة «جرنيكا37» القانونية رفعت التقرير للشرطة البريطانية أواخر العام الماضي، وإن التقرير أحيل بعدها إلى وكالة مكافحة الجريمة. وأعد التقرير باسم مجموعة من شخصيات المجتمع المدني اللبناني في الخارج.

وقال متحدث باسم «إن.سي.إيه»: «نستطيع أن نؤكد أننا تلقينا هذا التقرير، لكننا لسنا في موقف يسمح لنا بتقديم المزيد من التعليق».

وأكدت مصادر أخرى، أن وحدة التحقيقات المالية في الوكالة تقوم بتحقيق أوّلي لمعرفة ما إذا كانت هناك أسس كافية لبدء تحقيق رسمي. وأكد سلامة الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ العام 1993، أنه قرأ نسخة من التقرير، ووصفه بأنه جزء من حملة تشويه ضده. وتقرير «جرنيكا 37» هو واحد من تحقيقات عدة جارية أو يتم التخطيط لها في أوروبا وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني والطبقة السياسية فيها.

وأكدت سويسرا مطلع هذا العام، أنها طلبت مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق في عمليات «غسل أموال واسعة» واحتيال محتمل مرتبط بمصرف لبنان.

وتتعرض النخبة المالية والسياسية اللبنانية إلى تدقيق متزايد في أنشطتها عبر السنوات، بسبب ما يقال إنه سوء إدارة وفساد وعرقلة لجهود تهدف لتمكين البلاد من الحصول على مساعدات دولية خاصة منذ انفجار مرفأ بيروت قبل ثمانية أشهر.