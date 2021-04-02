سيارة تقتحم الحاجز الأمني لـ«الكابيتول» وتصيب شرطيين

أغلقت السلطات الأمريكية، مبنى «الكابيتول» في العاصمة واشنطن، الجمعة، إثر تحذيرات من وجود تهديدات أمنية، بعدما اقتحمت سيارة الحاجز الأمني، وأصابت شرطيين، قبل أن يعلن عن اعتقال المهاجم.

وتحدثت وسائل إعلامية عن وقوع إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس، الذي فرضت حوله إجراءات أمنية مكثفة. وقالت شرطة الكابيتول إن سيارة اقتحمت الحاجز الأمني الشمالي للمبنى، وصدمت ضابطين. وأعلنت الشرطة لاحقاً القبض على سائق السيارة ونقله للمستشفى مصاباً. وسبق إغلاق المبنى الذي يضم الكونجرس مرات عدة خلال الشهور الماضية؛ بسبب مخاطر أمنية. وتعرض المبنى لهجوم كبير من حشد مؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير/كانون الثاني، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.