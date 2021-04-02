شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزوراء وتعادل النجف وأربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تغلب الزوراء على نفط البصرة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشعب الدولي في بغداد، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري العراقي الممتاز.

فرض الزوراء تفوقه على أجواء المباراة، وتمكن من حسم المواجهة في الشوط الأول، بهدفي علاء الزهرة ومحمد رضا في الدقيقتين 30 و43.

وفي مباراة أخرى تعادل النجف مع مضيفه أربيل 1-1، سجل لأربيل المحترف الغاني، شافيو موماني في الدقيقة 19 من خطأ غريب من أحد مدافعي النجف، عندما أعاد الكرة الذاهبة إلى خارج الملعب إلى نقطة الجزاء؛ ليستغلها موماني بشكل مثالي ويضعها بالمرمى.

وفي الشوط الثاني، استطاع لاعب النجف طاهر حميد تسجيل هدف التعادل لفريقه بضربة رأس في الدقيقة 55.