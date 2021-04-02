شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: حققنا أفضل نتيجة في «بروفة» نهائي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلى أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الفجيرة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد راشد الجمعة ضمن الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقلب شباب الأهلي تأخره صفر-2 إلى فوز 3-2، لينال معنويات عالية قبل مباراته مع النصر في نهائي كأس الخليج العربي.

وأضاف مهدي: المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا لأننا استقبلنا هدفاً في البداية نتيجة قلة التركيز ثم هدفاً ثانياً، والفجيرة قدم مباراة دفاعية جيدة، وقد أضعنا فرصاً كثيرة في الشوط الأول حتى استطعنا تسجيل هدف قلصنا به الفارق، وقمنا بتعديل «التكتيك» في الشوط الثاني واللاعبون بذلوا جهوداً كبيرة أهداهم التعادل ثم الفوز في نهاية المباراة، مع الإشارة إلى وجود ملاحظات حيث افتقدنا الإيقاع بسبب توقف الدوري أسبوعين ولكن بالنسبة لي المباراة كانت بروفة مهمة لنهائي كأس الخليج العربي، وفرصة للعمل على معالجة الملاحظات التي رافقت أداءنا وسنعمل على تصحيحها، وأشكر اللاعبين على شخصيتهم ورغبتهم في الفوز وهو الأهم جداً بالنسبة لنا لتحقيق طموحات إدارة النادي والجهاز الفني.

وعن النتائج التي تشكلها أرقام الفوز تحت قيادته، حيث وصل إلى المباراة 20 توالياً من دون خسارة، قال: الأرقام لا تهمني فكل ما أهتم به هو تطور الفريق من الناحيتين البدنية والفنية، وبالتأكيد النتائج الإيجابية تعطي دافعاً للاعبين وأهم شيء بالنسبة لنا كفريق الفوز في كل المباريات، وسنعمل لكي يكون الفريق في صورة أفضل دائماً.

3 مباريات مهمة

من جهته، علق التونسي نصيف البياوي مدرب الفجيرة على خسارة فريقه بقوله: اللاعبون قدموا مستوى محترماً في المباراة يشكرون عليه، ومستواهم لم ينخفض رغم صعوبة المباراة وتوجد العديد من الإيجابيات التي رأيتها في الفريق، لكن هذا لا يكفي خاصة أننا على الخط النهائي للموسم. وعن وضع فريقه الذي يصارع من أجل البقاء في المحترفين قال: أمامنا 3 مباريات مهمة جداً بالنظر لترتيبنا، ويجب أن نكون أكثر واقعية وحرصاً على النقاط في الجولات المتبقية المصيرية بالنسبة لنا.