شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يرفض الفوز ويتعادل مع الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل حتا مع ضيفه الظفرة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد حمدان بن راشد، في المرحلة 23 من دوري الخليج العربي.

وزاد التعادل من موقف حتا صعوبة بعدما أبقاه في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي تابع الظفرة نتائجه السلبية ورفع رصيده في المركز 11 إلى 21 نقطة، وفشل في تحقيق الفوز خارج ملعبه للمباراة الـ11 على التوالي.

وافتتح السنغالي ماكيتي ديوب التسجيل للظفرة مبكراً، من كرة رأسية في الدقيقة الثامنة، ليحتفل بهدفه رقم 100 في دوري الخليج العربي، ويصبح ثاني أفضل هداف أجنبي، وعلى بعد هدف واحد من الرقم القياسي الذي يحمله الغاني جيان (101 هدف).

وأدرك البرازيلي جوناتاس التعادل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليسجل هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وأعاد البديل محمد إسماعيل الظفرة إلى المباراة، بإدراكه التعادل من تسديدة قوية، من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76، مسجلاً هدفه الأول في الدوري. ورفض حتا الفوز بعدما أهدر جوناتاس فرصة بطريقة غريبة لحسم المباراة في الدقيقة 95.