شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ترامب السابق يطالبه بتسديد ثمن «وجبة طعام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم حارس شخصي سابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأخير بعدم تسديد ثمن وجبة طعام كان طلبها من «ماكدونالدز»، منذ أكثر من 10 سنوات، وفق ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال كيفن ماكاي، الذي عمل مع ترامب كحارس لمدة خمس سنوات، حتى العام 2012، إن الرئيس السابق لا يزال مديناً له بـ130 دولاراً مقابل وجبة طعام في العام 2008. وقال: «أخبرني أنه سوف يسدد لي المبلغ، لكنه لم يفعل ذلك».

وتابع حارس ترامب السابق: «عملت معه لوقت طويل. وبقيت أظن أنه سيقول لي في وقت ما: كيفن.. ها هي تلك الأموال التي أدين لك بها. لكن هذا لم يحدث».

وأوضح ماكاي إنه عندما بدأ العمل مع ترامب كان يعتقد أنه رجل جيد، موضحاً: «لكن كما رأينا جميعاً هو ليس رجلاً يلتزم بكلمته». وأوضح أن وجبة الطعام التي طلبها ترامب كانت مكونة من 20 قطعة برجر بالجبن، وبطاطا مقلية مع حوالي 10 أو 15 عبوة كوكاكولا، مضيفاً: «أعتقد أن ترامب طلب اثنين من برغر الجبن، مع البطاطا المقلية وكولا دايت - كان هذا هو طلبه المعتاد، وكان دائماً يريد ماكدونالدز عندما يصعد على متن طائرته الخاصة».