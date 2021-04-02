شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الوظائف الأمريكية في مارس أكثر من التوقعات وانخفاض معدل البطالة إلى 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وظف أرباب الأعمال الأمريكيون، موظفين بوتيرة تفوق المتوقع في مارس/ آذار؛ إذ حفزتهم زيادة حملات التطعيم والمزيد من الأموال التي قدمتها الحكومة لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يعزز توقعات بأن الاقتصاد بدأ يشهد ازدهاراً.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفاً الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس/ آب الماضي. وعُدلت بيانات فبراير/ شباط صعوداً لتُظهر إضافة 468 ألف وظيفة بدلاً من الرقم السابق المعلن البالغ 379 ألفاً.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 647 ألفاً في مارس/ آذار.

وانخفض معدل البطالة إلى ستة في المئة الشهر الماضي من 6.2% في فبراير/ شباط؛ لكن المعدل يُقدر بأقل من حقيقته؛ بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم «يعملون؛ لكنهم من المتغيبين عن العمل».

(رويترز)