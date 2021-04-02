شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة من بينها، البنك المركزى: استمرار التعامل بجميع العملات الورقية وتشمل الجنيه، أسعار النفط تسجل 64.86 دولار لبرنت و61.45 دولار للخام الأمريكى.

البنك المركزى: استمرار التعامل بجميع العملات الورقية وتشمل الجنيه

أكد "البنك المركزي المصرى استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقى."

كان النبك المركزى، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضى، استمرار حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

كما أكد البنك المركزى المصرى اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى فقط.

ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.

التخطيط: زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300% لدعم عملية التحول الرقمى

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيس فى المؤتمر الوزارى لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية MENA-OECD وذلك فى الجلسة الأولى للمؤتمر، والتى جاءت بعنوان "نموذج نمو جديد للتعافى بعد جائحة كورونا: حوكمة استثمارات الغد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"الإحصاء" يعلن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون و674 ألف نسمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ نحو 101674434 نسمة في الساعة التاسعة صباحا.

وسجل عدد المصريين المسجلين رسميا في مصر إلى 100 مليون نسمة في شهر فبراير 2020 وذلك وفقا للتقديرات اليومية لصافي معدلات المواليد والوفيات في مصر.

ويعود تاريخ الساعة السكانية المعلقة على مبنى الجهاز يعود لعام 2012، كجرس إنذار على معدلات الزيادة السكانية في مصر، وبعد عامين بدأ تعميم هذه التجربة على باقي المحافظات، حتى أصبحت معظم المحافظات لديها الساعة السكانية.

وتعمل الساعة السكانية على تسجيل عدد المواليد والوفيات على السواء وليس المواليد فقط كما يعتقد البعض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة لحظة بلحظة، علما بأن التفاصيل الخاصة بالمواليد أو الوفيات تبقى لدى وزارة الصحة فقط وليس جهاز الإحصاء، مثل أسمائهم ومناطق تواجدهم.

جهاز أكتوبر الجديدة يستأنف تسليم وحدات مشروع سكن مصر الأحد المقبل

يبدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، الأحد المقبل تسليم عدد من وحدات مشروع سكن مصر، حيث من المقرر ان يتم تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأربعاء 7/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 8/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

تعرف على موعد طرح السيارة الكهربائية فى السوق المصرى

تواصل شركة النصر للسيارات بالتنسيق مع شركة دونج فينج الصينية، خطوات تجهيز المصانع الخاصة بالسيارة الكهربائية الجديدة، حيث يتم حاليا التواصل مع فريق العمل فى الصين والمكلف من الشركة الصينية دونج فينج بمتابعة العمل مع شركة النصر للسيارات بهدف السير قدما فى إجراءات تجهيز مصنع شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة الكهربائية E70 فى مصر.

أسعار النفط تسجل 64.86 دولار لبرنت و61.45 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم، الجمعة، 64.86دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.45 دولار للبرميل .

وتوصل تحالف "أوبك+" أمس ، إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، بحسب " رويترز"، وبيّن المصدر أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.