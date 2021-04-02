شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه دمياط" تنظم ورشة عمل حول المستجدات الحديثة لأعمال تقليل فاقد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس محمد بدوى عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ورشة العمل، التى استمرت على مدار يومين حول "المستجدات الحديثة لأعمال تقليل الفاقد فى المياه"، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور "إدارة الفاقد والكشف عن التسرب - إداراة التحليل الهيدروليكي بالشركة القابضة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ ".

وقد شارك بفاعليات ورشة العمل عدد من الشركات التابعة: ( دمياط – الدقهلية - المنوفية - الشرقية - مدن القناة - شمال وجنوب سيناء ) وذلك ضمن خطة الشركة القابضة لتطوير أداء العمل واستخدام أحدث طرق الكشف عن التسرب وتحليل البيانات ضمن الخطة العامة لتقليل الفاقد على مستوى جميع الشركات التابعة، ووضع استراتيجية واضحة خلال الفترة القادمة، وكذلك كيفية الاستفادة من مشروعات حياة كريمة فى تقليل الفاقد على مستوى ٥١ مركزا ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، علي ضرورة قياس ومراقبة كافة أجهزه قياس التصرف والضغوط بمخارج ومداخل المحطات، لمتابعة نسب الفاقد والعمل علي خفضها بصورة أسرع وأدق.

وأشار إلى أهمية المراقبة الدائمة والمستمرة لكافة نقاط القياس سواء بالمحطات أو الشبكات وربطها بمنظومه الـ "Scada" لتحقيق أقصي استفاده منها سواء في تقليل الفاقد بالشبكات ومن ثم تحسين الضغوط بأطراف الشبكات والقضاء علي المشكلات بالمناطق الساخنة.

وأكد المهندس على الأهمية التى توليها الشركة القابضة لملف إدارة المياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد بشبكات المياه لما لها من آثار سلبية.