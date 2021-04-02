فجرت نفسها ورضيعها خلال مداهمة السلطات لـ«داعش» في تونس

دبي: ”الخليج 365”

أفادت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، بأن امرأة فجرت نفسها ورضيعها خلال عمليات أمنية في مناطق جبلية بمحافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر، ما أدى إلى مقتل 3 متطرفين، بينهم قيادي محلي في جماعة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، بحسب بيان الوزارة.

وقالت إن «قوات من الداخلية والجيش، شنت عملية استباقية بجبل مغيلة شرق محافظة القصرين، أسفرت عن مقتل العنصر الإرهابي حمدي ذويب، التابع للتنظيم الإرهابي أجناد الخلافة». وأوضحت أن «ذويب من العناصر القيادية في تنظيم أجناد الخلافة التابع لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية».

وأضاف البيان: «خلال عملية أخرى لرصد مجموعة إرهابية في جبل سلوم، جنوب شرقي القصرين، قتلت القوات عنصراً إرهابياً، ثم انتحرت زوجته التي تحمل جنسية أجنبية، بتفجير نفسها بحزام ناسف، ما أسفر عن مقتل ابنتها الرضيعة بين ذراعيها، فيما نجت ابنة أكبر في مكان الحادث».