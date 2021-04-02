محمد بن راشد: الإنجازات العظيمة يجب أن ترتبط بالعظماء

المخططات الأولية للمشروع لم ترتق لتطلعاتنا

حلمنا وحققنا أكبر مبنى شيده الإنسان على الأرض

دبي: ”الخليج 365”

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن برج خليفة عبارة عن مدينة جديدة في قلب المدينة، وأن إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عليه يعود إلى ضرورة أن يرتبط منجز عظيم بهذا الشكل باسم أحد العظماء.

وقال سموه في شريط مصور نشره على «إنستجرام» ضمن وسم #ومضات_قيادية: «جاؤوا إليّ بمخطط مشروع برج خليفة، الذي كان من المزمع أن يتكون من 80 طابقاً في منطقة تحتضن مباني صغيرة من 3 و 4 طوابق، بما لا يرتقي إلى مستوى تطلعنا، فقلت لفريق عملي، ليس هو هذا المشروع الذي نخطط له ونريد تحقيقه، نريد في هذا المكان أكبر مبنى شيده الإنسان، ونريد حدائق ونوافير مياه وفنادق وسكن وأسواق ممتازة».

وأضاف سموه: «برج خليفة لم يكن مجرد برج، بل مدينة جديدة في قلب المدينة، وعندما انتهينا من هذا البرج وأصبح على هذا الارتفاع ليصبح أطول مبنى بناه الإنسان على وجه الأرض، ارتأينا أنه يجب عليه أن يرتبط باسم أحد العظماء، فأسميناه برج خليفة».

خبراته حياتية

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أطلق وسم #ومضات_قيادية، على حسابه في «إنستجرام»، ليشارك فيه سموه الجمهور جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

وتعددت منشورات سموّه عبر الوسم؛ حيث سبق لسموّه أن دعا إلى الاستمرار في العمل والعطاء وعدم الاستسلام لليأس وفقدان الأمل، مشدداً سموّه على أن الإنسان يتعلم كل يوم شيئاً جديداً.

ونوّه سموه في شريط مصور نشره على «إنستجرام» ضمن الوسم، بعدم التسليم بمشاكل العالم التي لا تتوقف، وإرجاء تنفيذ المشاريع إلى حين انتهائها، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر تجربة حية لاستمرار الحياة وقهر التحديات.

وقال سموه في شريط مصور نشره على «إنستجرام» ضمن الوسم حينها: «مشاكل العالم لا تتوقف، لو قلنا قبل 40 عاماً إننا سنتوقف حين يدب الأمن، لما وصلنا إلى أي مكان، لا بد لنا أن نستمر في النمو وأن نجتهد في حق شعبنا ونطور بلدنا، نحن لا نضيع الوقت، فالوقت الذي يمر لا يرجع، مثله كمثل ماء النهر الذي لا يرجع، علينا أن نستمر في العطاء والتقدم لبلادنا وشعبنا ولمجتمعنا، فلا تتوقف ولا تفقد الأمل، نحن نتعلم كل يوم شيئاً جديداً».

بلورة فكرة

وقال سموه في شريط مصور نشره آخر: «أقول لفريقي في سباق التميز لا يوجد هناك خط نهاية، وهذه العبارة تصبح أكثر واقعية كل يوم، عندما نعِد نفي بالوعد، نحن جميعاً لدينا أحلام، لكن القائد فقط هو من يمكنه تحويل هذه الأحلام إلى حقيقة، كلنا نخاطر في الحياة، ولكن هل تعلم ما هو الخطر الأكبر؟ ألّا تخاطر على الإطلاق».

كما سبق لسموه أن استعرض رؤيته للعمل، مؤكداً أنه من غير الممكن أن يوافق على تنفيذ مشروع، أو بلورة فكرة إلى حقيقة من دون أن تشد انتباهه، أو يقتنع بها بنسبة مئة في المئة، مشدداً سموه على أنه في حال اقتناعه بمشروع ما، فإنه لا يتوقف حتى يتحقق.

وشدد سموه في شريط مصور نشره حينها، على أنه لا يمكن له إلّا أن يشعر بالحماس عندما يتكلم عمّا قام به الآباء المؤسسون ووصلوا إليه، والدور الكبير في الإنجازات المتلاحقة التي تحققت اليوم على أرض الواقع بفضل القيادة الرشيدة وأبناء الوطن، مشيراً سموه إلى أن الملاحقة والمساندة مطلوبة لتطوير البلد.

فريق عمل كبير

وأشار سموه إلى أن الإنجازات التي تحققت لم ترَ النور بفضل سموّه وحده، مؤكداً أنه فرد ضمن فريق عمل كبير يضم شباباً يقومون بأعمال جبارة.

وقال سموه في الشريط المصور: «عندما أتكلم عمّا قام به آباؤنا ووصلوا إليه، ونرى دورنا الصغير الذي قمنا به، وما حققناه من إنجازات، أشعر بالحماس. الملاحقة والمساندة مطلوبة لتطوير البلد، محمد بن راشد لا يعمل وحده، هو فرد ضمن فريق عمل كبير يضم شباباً يقومون بأعمال جبارة، نحن قيادة لدينا رؤية، بحيث لا يطلع مشروع أو فكرة إلاّ وأنا مقتنع فيها مئة في المئة، وإذا اقتنعت لا أتوقف».

وشدد سموه في شريط مصور آخر، على أنه يريد لشعب الإمارات أن يتمتع بلياقة بدنية عالية، لارتباط اللياقة بإنتاجية العمل، ولكون الكسول لن ينتج شيئاً.

النشاط أسلوب حياة

وقال سموه حينها: «أريد لشعبي أن يتمتع بلياقة بدنية عالية، كبار السن وصغار السن على حد سواء، إذا كانت لياقتك البدنية جيدة، ستكون مفيداً، الآن يجب أن تكون الأفضل، ولا تجلس خاملاً، وإلّا فستكون قد خرجت من السباق، وستتحول إلى كسول، وستكون بائساً، والكسول لن ينتج أي شيء، النشاط أسلوب حياة».

فيما نشر سموه أول فيديو ضمن الوسم، تحدث خلاله عن الكيفية التي بدأت بها أحلام سموه منذ الصغر؛ لتحقيق الريادة للإمارات والسعادة لشعبها، مؤكداً سموه أنه يمتلك أحلاماً كبيرة.