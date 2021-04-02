الاقتصاد

سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 24-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر ين يابانى" 1 ريال سعودى يسجل 29.47 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.55 ين ياباني.

 

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 2-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل  4.42 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل 29.47 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.55 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.

 

 

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق


وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24بنحو  208.78 ريال  بما يعادل  55.67$

سعر الذهب عيار 22بنحو  191.38 ريال  بما يعادل  51.03$ سعر الذهب عيار 21بنحو 182.68 ريال  بما يعادل  48.71$ سعر الذهب عيار 18بنحو  156.59 ريال  بما يعادل  41.75$ سعر الذهب عيار 14بنحو  121.79 ريال  بما يعادل  32.47$ سعر الذهب عيار 12بنحو  104.39 ريال بما يعادل  27.83$ سعر أوقية الذهببنحو  6,493 ريال بما يعادل  1,731$ سعر جنيه الذهببنحو 1,461 ريال بما يعادل 389.69$ سعر كيلو الذهببنحو 208,778 ريال  بما يعادل 55,669$

 

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