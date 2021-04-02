شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 24-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر ين يابانى" 1 ريال سعودى يسجل 29.47 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.55 ين ياباني.
وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 2-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.42 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 29.47 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.55 ين ياباني.جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق
وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 208.78 ريال بما يعادل 55.67$سعر الذهب عيار 22بنحو 191.38 ريال بما يعادل 51.03$ سعر الذهب عيار 21بنحو 182.68 ريال بما يعادل 48.71$ سعر الذهب عيار 18بنحو 156.59 ريال بما يعادل 41.75$ سعر الذهب عيار 14بنحو 121.79 ريال بما يعادل 32.47$ سعر الذهب عيار 12بنحو 104.39 ريال بما يعادل 27.83$ سعر أوقية الذهببنحو 6,493 ريال بما يعادل 1,731$ سعر جنيه الذهببنحو 1,461 ريال بما يعادل 389.69$ سعر كيلو الذهببنحو 208,778 ريال بما يعادل 55,669$