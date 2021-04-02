شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبتعد عن ذروة 4 أشهر قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد الكشف عن خطة إنفاق مالي ضخمة فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف الجديدة التي أضافها أكبر اقتصاد فى العالم خلال آذار/مارس.

انخفض مؤشر الدولار بأقل من 0.1 % إلى مستوى 92.83 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.89 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.93 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر عند 93.43 نقطة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،بعد الكشف عن خطة جديدة للإنفاق المالي فى الولايات المتحدة.

كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الخميس عن خطة إنفاق مالي ضخمة بحوالي 2 تريليون دولار ، الجزء الأكبر منها مخصص لتحديث البنية التحتية فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى دعم التعافي الاقتصادي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبخلاف انتظار المستثمرين بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، يسيطر الهدوء على تعاملات سوق صرف العملات الأجنبية يوم الجمعة ، فى ظل إغلاق العديد من الأسواق المالية بسبب عطلة عيد الفصح.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال آذار/مارس ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول /2021.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 652 ألف وظيفة جديدة خلال آذار/مارس بالمقارنة مع إضافة 379 ألف وظيفة في شباط/فبراير ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 6.0% من مستوي 6.2% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.