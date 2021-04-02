شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تدخل فصلاً جديداً بمستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهم أوروبا تطارد ذروة قياسية مع تحسن أنشطة المصانع

ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز، الخميس إلى أول إغلاق له على الإطلاق فوق مستوى الأربعة آلاف نقطة، تقوده مكاسب في أسهم ميكروسوفت وأمازون وألفابت، فضلا عن حالة التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي. قفزت أسهم ميكروسوفت وأمازون وألفابت وإنفيديا أكثر من واحد بالمئة، وسط مؤشرات صحوة لأسهم النمو عموما بعد أن تخلفت في الأسابيع الأخيرة عن ركب ما يسمى أسهم القيمة المتوقع أن تتفوق في ظل تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي. لكن بيانات أخرى أظهرت قفزة في مؤشر لقطاع الصناعات التحويلية إلى أقوى مستوى له فيما يربو على 37 عاما في مارس آذار، مع بلوغ التوظيف في المصانع أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2018. وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.53 بالمئة ليغلق عند 33155.85 نقطة، في حين زاد ستاندرد أند بورز 1.19 بالمئة مسجلا 4020.07 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.76 بالمئة إلى 13480.28 نقطة. وبهذا يصبح ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا سبعة بالمئة منذ بداية 2021، ومكاسبه 80 بالمئة منذ أدنى مستوى له في مارس آذار 2020.

قال كينج ليب، مدير إستراتيجية الاستثمار لدى بيكر أفنيو لإدارة الأصول في سان فرانسيسكو، مازلنا نراهن على الصعود هذا العام، ونرى أنه في ظل التحفيز، والتزام مجلس الاحتياطي بالتيسير النقدي، وإعادة فتح الاقتصاد مع تطعيم مزيد من الأمريكيين، فإن أرباح الشركات ستبلي بلاء حسنا بوجه عام.

الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية قاب قوسين أو أدنى من ذروة قياسية، الخميس، بفضل بيانات قوية لأنشطة المصانع من منطقة اليورو وتفاؤل حيال خطة إنفاق جديدة من الحكومة الأمريكية، مما طغى على بواعث القلق من إغلاق جديد في فرنسا.

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة إلى 432.22 نقطة، لتفصله نحو نقطة واحدة عن أعلى مستوياته على الإطلاق. واستردت المؤشرات الأمريكية المناظرة بالفعل جميع خسائرها من جراء أزمة فيروس كورونا منذ العام الماضي.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة إلى مستوى جديد، في حين تقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة بعدما أظهرت الأرقام أسرع نمو لأنشطة المصانع بمنطقة اليورو على مدار عمر المسح البالغ 24 عاما في مارس آذار.

وقال جوناثان ستابز، محلل أسواق الأسهم لدى بيرينبرج، «من المتوقع حدوث تعاف عالمي متزامن وقوي في الوقت الذي تُرفع فيه إغلاقات أوروبا خلال الأشهر القليلة المقبلة. تعافي أرباح الشركات يبدو متوطدا. أتوقع شخصيا نمو الأرباح بين 25 و30 بالمئة في أنحاء أوروبا العامين الحالي والقادم معا. هو تعاف قوي للغاية».

ختم ستوكس 600 الربع الأول من العام الأربعاء مرتفعا 7.7 بالمئة، ليصعد للربع الرابع على التوالي. لكن المؤشر استغرق سبعة أشهر أكثر من ستاندرد أند بورز 500 الأمريكي لاستعادة ذرى ما قبل الجائحة، متأثرا ببطء توزيع اللقاحات وموجة إصابات جديدة.

الأسهم اليابانية

ارتفعت الأسهم اليابانية الخميس، إذ اقتنص المستثمرون أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات في أول يوم من السنة المالية الجديدة بفضل آمال حيال نتائج أعمال قوية للشركات.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.72 بالمئة إلى 29388.87 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 1957.64 نقطة.

وقاد قطاع التكنولوجيا التقدم بعد أن توقعت شركة ميكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق إيرادات تفوق توقعات المحللين في الربع الثالث.

وقال تاكاشي هيروكي كبير الخبراء لدى مونيكس للأوراق المالية «ما يحدث في أسهم التكنولوجيا اليابانية هو انعكاس لما حدث في الولايات المتحدة».

وتحسنت المعنويات في اليابان بعد أن كشف مسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان المركزي أن ثقة الشركات عادت إلى ما كانت عليه قبل بداية جائحة كوفيد-19.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 4.68 بالمئة، وبلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تلقت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات في اليابان الدعم من توقعات إيجابية لميكرون بشأن المبيعات ومكاسب حققتها أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن ميكرون وويسترن ديجيتال كورب تستكشفان بشكل فردي صفقة محتملة لكيوكسيا هولدينجز قد تقيم شركة أشباه الموصلات اليابانية غير المدرجة عند نحو 30 مليار دولار.

ويقول محللون إن المستثمرين يقبلون على شركات صناعة أشباه الموصلات بسبب أن النقص العالمي للرقائق المطلوبة للجيل القادم من السيارات الكهربائية والهواتف الذكية المتقدمة يشير إلى أن الطلب سيظل قويا لفترة طويلة.

وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات تصنيع الرقائق 4.13 بالمئة بينما ربح سهم سكرين هولدينجز 6.06 بالمئة.

وكانت أقل الأسهم أداء على توبكس 30 هي ميتسوي آند كو الذي انخفض 2.41 بالمئة وتلاه سهم ريكروت هولدينجز الذي تراجع 2.26 بالمئة. (رويترز)