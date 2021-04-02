أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت سعر الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الجمعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث زاد سعر الجرام 15 جنيهاً في يومين.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 757 جنيهًا مقابل 742 جنيها أول أمس الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648.9 جنيه، وعيار 24 نحو 865.2 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 6056 جنيها.

يشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت أمس، الخميس، في السوق المحلي، حيث زاد الجرام 13 جنيهًا دفعة واحدة.