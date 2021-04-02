حمولتها بقيمة ٣ مليار دولار.. قناة السويس ستتحفظ على السفينة البنمية الجانحة حتى انتهاء قضية التعويضات

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مصادر رسمية، أن هيئة قناة السويس قدرت خسائر جنوح السفينة البنمية الجانحة إيفر جيفين، وما أسفر عنه من توقف الملاحة بمجراها الملاحي بنحو مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خاطب الشركة المالكة للسفينة، بالقيمة التقديرية لحجم الخسائر، في خطاب رسمي.

تحقيق الفوز

وكشفت المصادر، أن قناة السويس حصرت خسائرها من توقف العبور بمجراها الملاحي، بالإضافة إلى تقدير الخدمات اللوجيستية والتي منحتها للسفن العالقة، كذلك تكاليف تشغيل المعدات من كراكات وقاطرات خلال فترة الأزمة.

وأوضحت المصادر أن المباحثات مستمرة بين الجانبين، للوصول إلى حل مرضٍ، كما أكدت أنه في حالة الخلاف حول القيمة التقديرية، سيتم التحفظ على السفينة البنمية الجانحة وحمولتها والتي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.

وكان الفريق أسامة ربيع، قد أعلن أن خسائر توقف الملاحة، في اليوم الواحد، تتراوح من 12 إلى 15 مليون دولار.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس بعد توقف 6 أيام متواصلة، وهو ما أثّر بالسلب على الاقتصاد العالمي.