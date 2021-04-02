تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 2-4-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.91 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، كما كانت أسعاره أمس بنهاية إغلاق تعاملات الخميس، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنك فى يومى الجمعة والسبت نظرا لإجازة البنوك الأسبوعية.

وفى سياق متصل، شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.76 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.76 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.91 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.91 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.72 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.01 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.93 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.57 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.