شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 64.86 دولار لبرنت و61.45 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، الجمعة، 64.86دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.45 دولار للبرميل .

وتوصل تحالف "أوبك+" أمس ، إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، بحسب " رويترز"، وبيّن المصدر أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.