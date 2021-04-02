الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 64.86 دولار لبرنت و61.45 دولار للخام الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، الجمعة، 64.86دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.45 دولار للبرميل . 

 

وتوصل تحالف  "أوبك+" أمس ، إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، بحسب " رويترز"، وبيّن المصدر أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

 

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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