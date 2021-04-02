شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 2 – 4 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل وضع سوق الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 ، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب عالميًا إلى 1730 دولار مقابل 1685 دولار بختام تعاملات الأربعاء، ليرتفع الذهب خلال الخميس وحتى هذه اللحظة قرابة 45 دولار على المستوى العالمي.

سعر الذهب في مصر سجل اليوم، الجمعة، 757 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وسجل عيار 18 سعر 649 جنيها للجرام وبلغ الذهب عيار 24 سعر 865.75 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6320 جنيها.

الأسعار المسجلة حاليًا في سوق الذهب قابلة للتغير خلال جلسات التداول، وذلك مع استمرار المضاربة على الذهب في البورصات العالمية، حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب بصورة مستمرة وفق عوامل العرض والطلب، والاقبال على شراء أو بيع الذهب في البورصات.

سعر الذهب اليوم في مصر، مرتبط بحركة سعر أونصة الذهب عالميًا، لذلك قد نشهد مزيد من التحركات في سعر المعدن النفيس خلال الساعات القليلة القادمة، حتى الساعة الواحدة من صباح السبت 3 أبريل 2021 وبعدها يتوقف التداول على الذهب.