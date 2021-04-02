شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة.. تعرف على آخر تطورات العملة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات في بالبنوك المصرية نظرا لاجازتهم الرسمية.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم الجمعة، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.36 جنيه للشراء، و18.48جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.