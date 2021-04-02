شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 2-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 2-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.36 جنيه للشراء، و18.48جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وهى الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى، حيث ثبت سعر الدولار، واستقر ايضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى عند سعر 21.53 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.40 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

18.51 جنيه للبيع . سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.32 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.34 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

18.51 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.35 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.34 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.30 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.