شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" يعلن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون و674 ألف نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجل عدد المصريين المسجلين رسميا في مصر إلى 100 مليون نسمة في شهر فبراير 2020 وذلك وفقا للتقديرات اليومية لصافي معدلات المواليد والوفيات في مصر.

ويعود تاريخ الساعة السكانية المعلقة على مبنى الجهاز يعود لعام 2012، كجرس إنذار على معدلات الزيادة السكانية في مصر، وبعد عامين بدأ تعميم هذه التجربة على باقي المحافظات، حتى أصبحت معظم المحافظات لديها الساعة السكانية.

وتعمل الساعة السكانية على تسجيل عدد المواليد والوفيات على السواء وليس المواليد فقط كما يعتقد البعض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة لحظة بلحظة، علما بأن التفاصيل الخاصة بالمواليد أو الوفيات تبقى لدى وزارة الصحة فقط وليس جهاز الإحصاء، مثل أسمائهم ومناطق تواجدهم.

وشهدت طريقة عمل الساعة السكانية اختلافا كبيرا في طريقة عملها، حيث كانت تتم عن طريق طريقة حسابية تعتمد على تقديرات معدلات المواليد شهريا وأسبوعيا ويوميا، للوصول إلى العدد المليوني للسكان.

وفي عام 18 إبريل 2017 وصل عدد المواطنين لـ 94.8 مليون نسمة، بعدها تم ميكنة كل مكاتب الصحة لتسجيل المواليد لتظهر في مركز معلومات مجلس الوزراء، ثم ربطها بالساعة السكانية المعلقة على مبنى جهاز الاحصاء، وفسر شرف الدين، عدم الشعور بتراجع أرقام السكان بعد خصم عدد الوفيات نظرا لأن معدلات المواليد تعادل 4 أضعاف الوفيات، وبالتالي من الصعب ملاحظة أي تراجع ملموس في الساعة السكانية.