شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة 2 - 4 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفى سياق متصل استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 2-4-2021، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.