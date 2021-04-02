الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 2-4-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 2-4-2021، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

 

وشهد الدولار العالمى أمس الخميس استقرار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى إذ يراهن المستثمرون على أن التحفيز المالي وحملات التطعيم القوية ستساعدان الولايات المتحدة على النمو بوتيرة أسرع من بقية الاقتصادات.

 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: f23d93e856.jpg

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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