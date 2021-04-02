شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 2-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 2-4-2021، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

وشهد الدولار العالمى أمس الخميس استقرار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى إذ يراهن المستثمرون على أن التحفيز المالي وحملات التطعيم القوية ستساعدان الولايات المتحدة على النمو بوتيرة أسرع من بقية الاقتصادات.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.