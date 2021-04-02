شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات فى مصر وعيار 21 يسجل لـ757 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر757 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصرى، وجاء ارتفاع الذهب نتيجة ارتفاع السعر العالمى للأونصة إلى 1730 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 865.75 جنيه

عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6320 جنيها

أونصة الذهب 1730 دولار



كشف جورج عبد الله عضو شعبة الذهب، حدوث انتعاشة فى مبيعات المعدن النفيس خلال شهر مارس 2021 وذلك مع استمرار تسجيل الأسعار مستويات منخفضة رغم تحركها بشكل محدود، وهو ما يشجع على الشراء من قبل المستهلكين، متوقعًا مزيد من الانتعاشة فى المبيعات في حالة عودة الهبوط مجددًا.

وأشار إلى أن هناك ارتفاع فى الطلب الآن على الذهب عيار 18 فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك لأنه ذات اشكال متعددة وبه أطقم ومشغولات ذات أوزان خفيفة يمكن للمستهلك الاختيار منها.

وفي سياق متصل قال إن هناك عوائق تحول دون تصدير الذهب فى صورة مشغولات منها رسوم التثمين، وتفرض بنسبة 1% على الكمية المصدرة، ومع ارتفاع الذهب، والتثمين يعتبر عبئا ماليا على السعر النهائى للمنتج، فى وقت تكاليف التصنيع فى الخارج أقل بكثير من مصر، لذلك تكون المنافسة صعبة.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن المشغولات الذهبية المصرية تطورت كثيرا وتضاهى الإيطالى ودول أخرى حاليًا، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة عائق كبير لذلك المصانع تركز على السوق المحلى، ونحتاج دعم من خلال إزالة رسوم التثمين وهو ما يجعل منتجاتنا منافسة فى الخارج.