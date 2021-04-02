شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح السيارة الكهربائية فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة النصر للسيارات بالتنسيق مع شركة دونج فينج الصينية، خطوات تجهيز المصانع الخاصة بالسيارة الكهربائية الجديدة، حيث يتم حاليا التواصل مع فريق العمل فى الصين والمكلف من الشركة الصينية دونج فينج بمتابعة العمل مع شركة النصر للسيارات بهدف السير قدما فى إجراءات تجهيز مصنع شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة الكهربائية E70 فى مصر.

وحول تفاصيل وموعد طرح السيارة في السوق كشف المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة للنصر للسيارات ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لـ"الخليج 365" أن السيارة الكهربائية من المتوقع طرحها فى السوق خلال عام، تحديدا أواخر العام المقبل، لافتا إلى أن سعرها المعلن يصل لنحو 300 ألف جنيه، بعد تحمل الحكومة نحو 50 ألف جنيه عن كل سيارة يتم بيعها فى المراحل الأولى من التصنيع، وذلك لتنشيط السوق، وجذب المواطنيين للشراء كنوع من حماية البيئة وهذا ما يطلق عليه الحافز الأخضر.

أوضح أن نموذج السيارة تم الاتفاق عليه، وجارى حاليا التباحث حول تصنيع البطارية نظرا لأهميتها للسيارة، مع بحث نسب مكوناتها وعمرها الافتراضى وقطع غيارها وحجمها وكفاءتها وتشغيلها، بجانب مدة شحنها، علاوة على أن يكون السعر مناسب ووجود مراكز صيانة.

وأشار خالد الفقى، أن الشركة حاليا تعد مركز تدريب للعاملين لتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة ، موضحا إنه سيتم تدبير الاستثمارات اللازمة لإنجاز المشروع بالتعاون مع الشركتين .

يذكر إنه جارى طلب الحصول على مبلغ 2 مليار جنيه جزء منه من الشركة القابضة وجزء كقرض من عدد من البنوك لتجهيز وتهيئة شركة النصر للسيارات لتصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر، ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الحصول على هذا القرض، مع المضى قدما بتنفيذ البنية التحتية الخاصة ببناء محطات شحن السيارات بالكهرباء فى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى.