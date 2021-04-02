شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة يستأنف تسليم وحدات مشروع سكن مصر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، الأحد المقبل تسليم عدد من وحدات مشروع سكن مصر، حيث من المقرر ان يتم تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأربعاء 7/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 8/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

وقال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة ، انه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الأربعاء 14/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 15/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الخامس، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الثلاثاء 20/4/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الأربعاء 21/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السادس.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 44، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الأربعاء 28/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 29/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع السابع، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 168، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 5/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 6/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثامن.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 175، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 12/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 13/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع التاسع، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأربعاء 19/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 20/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع العاشر.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء، 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 26/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 27/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الحادي عشر، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم21، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم20، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأربعاء 2/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثانى عشر.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 8/6/2021، ووحدات العمارة رقم 134، يوم الأربعاء 9/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث عشر، وتسليم وحدات العمارة رقم 135، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 192، يوم الثلاثاء 15/6/2021، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 16/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 17/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع عشر.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 159، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارة رقم 160، يوم الإثنين 21/6/2021، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الثلاثاء 22/6/2021، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الأربعاء 23/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس عشر، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 166، يوم الأحد 27/6/2021، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الإثنين 28/6/2021.