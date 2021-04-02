شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية،ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ،مع سيطرت الهدوء على سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل إغلاق العديد من الأسواق المالية بسبب عطلة عيد الفصح ، بالتزامن مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وبناء مراكز جديدة ، قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال آذار/مارس.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش حول مستوي 1.1777$ من سعر الافتتاح 1.1776$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1784$ ، وأدنى سعر 1.1769$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى قرابة خمسة أشهر عند 1.1704$.

بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ، تحققت مكاسب اليورو فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،بعد الكشف عن خطة جديدة للإنفاق المالي فى الولايات المتحدة بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الربع الأول من هذا العام ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 3.9% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة فصلية خلال عام ،وبأكبر خسارة فصلية منذ الربع الثالث من عام 2019 ، بفعل التوقعات القاتمة لاقتصاد أوروبا.

تأثر اليورو كثيرا بمخاوف تعثر التعافي الاقتصادي فى المنطقة الموحدة ، بسبب الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا ،وتشديد معظم الدول الأوروبية إجراءات الإغلاق ، للحد من الانتشار السريع لتلك الموجة ، بعد ظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.

بالإضافة إلى انتشار الموجة الثالثة من فيروس كوفيد-19 ،تأخرت بشدة حملات التطعيم ضد العدوى، بعد توقفها لفترة قصيرة بعد شكوك فى آمان لقاح شركة "استرا زينيكا".

بخلاف انتظار المستثمرين بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، يسيطر الهدوء على تعاملات سوق صرف العملات الأجنبية يوم الجمعة ، فى ظل إغلاق العديد من الأسواق المالية بسبب عطلة عيد الفصح.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال آذار/مارس ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول /2021.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 652 ألف وظيفة جديدة خلال آذار/مارس بالمقارنة مع إضافة 379 ألف وظيفة في شباط/فبراير ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 6.0% من مستوي 6.2% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.