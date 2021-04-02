شكرا لقرائتكم خبر عن توال ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب الكشف من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن الموازنة الحكومية لشهر شباط/فبراير ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل معظم اقتصاديات منطقة اليورو الأخرى بسبب عطلة الجمعة العظيمة وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1779 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1777، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له في خلال تداولات الجلسة عند 1.1784، بينما حقق الزوج الأدن له عند 1.1769.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 652 ألف وظيفة مضافة مقابل 379 ألف وظائف مضافة في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 6.0% مقابل 6.2% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول عدم المساواة، التمييز والنظام المالي في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد صرح الرئيس الأمريكي بايدن آنذاك بأنه لا ينبغي لأحد أن يشكو من زيادة ضرائب الشركات إلى نسبة 28%، موضحاً "هذا مجرد خطأ" عدم قيام الشركات بدفع ضريبة الدخل، ومضيفاً سنزيد بشكل كبير الامتثال الضريبي لمصلحة الضرائب، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم عواقب وتابعيات تغير المناخ على مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا كذلك الأربعاء أفادت وزير الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأن "تدخلات السياسة المتطرفة" أثناء الجائحة تظهر المزيد من العمل المطلوب لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، مع أعربها عن كون المنظمون سوف يقوموا بمراجعة ما إدا كانت السياسات الإضافية ضرورية لمعالجة المخاطر في صناديق رأس المال والصناديق المشتركة المفتوحة.

كما تطرقت يلين آنذاك لإحياء مجموعة عمل صندوق التحوط لمجلس الاستقرار، مع أفادتها بأن "التهديد الوجودي للبيئة" لتغير المناخ، يشكل مخاطر هائلة أكثر من النفوذ على الاستقرار المالي، ونود الإشارة لكون خطة بايدن للإنفاق على البنية التحتية بنحو 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام، تشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء وذلك مع زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.