شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ التاسع من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.13% لتتداول عند 1,731.48$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,729.31$ للأونصة، مع وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.88 مقارنة بالافتتاحية عند 92.90، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات جلسة الأمس عند 92.93.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 652 ألف وظيفة مضافة مقابل 379 ألف وظائف مضافة في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 6.0% مقابل 6.2% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول عدم المساواة، التمييز والنظام المالي في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد صرح الرئيس الأمريكي بايدن آنذاك بأنه لا ينبغي لأحد أن يشكو من زيادة ضرائب الشركات إلى نسبة 28%، موضحاً "هذا مجرد خطأ" عدم قيام الشركات بدفع ضريبة الدخل، ومضيفاً سنزيد بشكل كبير الامتثال الضريبي لمصلحة الضرائب، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم عواقب وتابعيات تغير المناخ على مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا كذلك الأربعاء أفادت وزير الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأن "تدخلات السياسة المتطرفة" أثناء الجائحة تظهر المزيد من العمل المطلوب لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، مع أعربها عن كون المنظمون سوف يقوموا بمراجعة ما إدا كانت السياسات الإضافية ضرورية لمعالجة المخاطر في صناديق رأس المال والصناديق المشتركة المفتوحة.

كما تطرقت يلين آنذاك لإحياء مجموعة عمل صندوق التحوط لمجلس الاستقرار، مع أفادتها بأن "التهديد الوجودي للبيئة" لتغير المناخ، يشكل مخاطر هائلة أكثر من النفوذ على الاستقرار المالي، ونود الإشارة لكون خطة بايدن للإنفاق على البنية التحتية بنحو 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام، تشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء وذلك مع زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.

ونود الإشارة، لكون تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام بالأمس 4.15% إلى 1.672% ليعكس استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير 2020 عند 1.774% الثلاثاء الماضي، ساهم في ارتداد أسعار الذهب من دون مستويات 1,680$ للأونصة التي اختبرها الثلاثاء نظراً لكون الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد، إلا أنه يعد أداة للتحوط من التضخم والذي من المتوقع أن يرتفع هذا العام.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس إعلان كندا عن إغلاق لمدة 28 يوماً في مقاطعة أونتاريو بداً من السبت القادم وجاء ذلك عقب إعلان فرنسا عن بدأ الإغلاق لمدة أربعة أسابيع بعد غداً السبت، وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 128.54 مليون ولقي 2,808,308 شخص مصرعهم في 223 دولة.