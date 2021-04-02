شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع وثاني جلسات شهر نيسان/أبريل والربع الفصلي الثاني على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما يتغيب تبض التداول بسبب عطلة الجمعة العظيمة عن كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية تسارع النمو إلى 20.8% مقابل 19.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 19.9%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون والذي تعد على مدار ثمانية أعوام ويشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء والذي يهدف لتمويله عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في الولايات المتحدة وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر لمقاومة في الكونجرس الأمريكي.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس إعلان كندا عن إغلاق لمدة 28 يوماً في مقاطعة أونتاريو بداً من السبت القادم وجاء ذلك عقب إعلان فرنسا عن بدأ الإغلاق لمدة أربعة أسابيع بعد غداً السبت، وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 128.54 مليون ولقي 2,808,308 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.57% ليربح 11.12 نقطة ويصل إلى المستوى 1,968.76، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.13% ليربح هو الأخر 331.75 نقطة ويصل إلى المستوى 29,720.62.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.84% ليربح 42.98 نقطة ويصل إلى المستوى 5,153.76، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.40% ليربح هو الأخر 13.83 نقطة ويصل إلى المستوى 3,480.16، وبالنظر إلى مؤشر مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.60% ليربج 18.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,105.88.