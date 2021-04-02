شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقطب 15864 مستثمراً جديداً في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 13,417 رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول بنمو 5.7%

كشفت بيانات «خريطة دبي للأعمال» التابعة لـ «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي عن أن السوق المحلي في الإمارة شهد تسجيل 13417 رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام 2021، مقارنة بـ 12688 رخصة خلال الفترة نفسها من 2020 وبنمو 5.7%.

ووصل عدد المستثمرين الجدد في منذ بداية العام وحتى نهاية مارس/ آذار إلى 15864 مستثمراً جديداً مقارنة بـ18508 مستثمراً في الفترة نفسها بتراجع 14%، بينما سجل عدد المستثمرين الذين أضافوا رخصاً جديدة خلال الفترة نفسها 13851 مستثمراً مقارنة بـ13772 مستثمراً بنمو 0.57%.

وتفصيلا، بلغ عدد الرخص الجديدة خلال شهر مارس/ آذار 4516 رخصة، بينما سجل المستثمرون الجدد 4478 مستثمراً، في حين وصل عدد المستثمرين الذين أضافوا رخصاً جديدة 3915 مستثمراً.

وتنوعت الرخص الصادرة في الشهر الماضي ما بين تجارية وسياحية وصناعية ومهنية، حيث شكلت الرخص المهنية الحصة الكبرى من إجمالي التراخيص الجديدة الصادرة بنسبة لامست 50% من خلال 2266 رخصة، وجاءت التجارية ثانية بواقع 2158 رخصة تعادل 48%، والسياحية والصناعية في المركـــزين الثالـــث والرابع بـ 73 و19 رخصة على التوالي.

ومن حيث توزيع المناطق، استحوذت منطقة بر دبي على الحصة الكبرى من عدد الرخص الجديدة في الشهر الماضي من خلال 2799 رخصة، ثم ديرة ثانياً بـ 1694 رخصة، أما الثالثة فكانت دبي الجديدة بـ17 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بـ 6 رخص فقط.

ويواصل اقتصاد دبي النمو بخطى ثابتة مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة، وتعكس هذه الأرقام توجّه مجتمعات الأعمال في إمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة مع ملاحظة النمو في القطاع المهني بشكل كبير، كما تفسر نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتؤكد جاذبية دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.