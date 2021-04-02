شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل وثقة.. مليار درهم صافي الاستثمار الأجنبي بالربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في اسهم الإمارات نحو تسجيل صافي شراء في أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول ، مقارنة مع صافي بيع في الفترة المماثلة عن 2020، حيث يعكس ذلك مدى ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب منهم في الأسواق المحلية خلال العام الجاري2021، مقابل مخاوفهم من الضغوط اثناء تفشي فيروس «كورونا»مطلع 2020.

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات؛ توجه المستثمرين الأجانب غير العرب والخليجيين (جنسيات آخرى) نحو الشراء في الربع الأول بنحو 1.04 مليار درهم، مقابل محصلة بيع بقيمة 1.76 مليار درهم في الربع الأول 2020.

وتفصيلاً؛ سجل الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول (باستثناء العرب والخليجيين) أي الجنسيات الأخرى، صافي استثمار كمحصلة شراء بنحو 1.04 مليار درهم في سوقي دبي وأبوظبي، منها 649 مليون درهم في سوق أبوظبي، و391.5 مليون درهم في دبي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم المدرجة في السوقين نحو 24.6 مليار درهم، فيما سجلت مبيعاتهم نحو 23.5 مليار درهم فقط.

وفي المقابل؛ سجل المستثمرون الإماراتيون صافي استثمار كمحصلة بيع بنحو مليار درهم، منها 853.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و156.2 مليون درهم في سوق دبي. وبلغ إجمالي مشترياتهم من الأسهم في السوقين نحو 40.33 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 41.34 مليار درهم.

وسجل العرب محصلة شراء من الأسهم في السوقين بنحو 60.8 مليون درهم، بينما تباينت توجهات المستثمرين الخليجيين الذين سجلوا محصلة شراء في سوق أبوظبي بنحو 204 ملايين درهم، بينما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 281 مليون درهم.

ونشطت تداولات المؤسسات والصناديق في أسهم الإمارات خاصة في سوق أبوظبي، حيث سجلت محصلة شراء بنحو 909 ملايين درهم، منها 496.7 مليون درهم في أبوظبي، و412 مليون درهم في دبي. وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 53.6 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 52.7 مليار درهم، وشهد سوق أبوظبي سيولة مؤسسية قوية بمشتريات بلغت 46.5 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 46.06 مليار درهم.

وسجل المستثمرون الأفراد محصلة بيع قرابة 909 ملايين درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 15.7 مليار درهم، ومبيعات بنحو 6.65 مليار درهم. وكانت المؤسسات قد اتجهت نحو التسييل في السوقين خلال الربع الأول 2020، مسجلة محصلة بيعية بنحو مليار درهم.

شركات الوساطة

استحوذت 10 شركات وساطة أسهم على 78% من تداولات المستثمرين على الشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الأول 2021.

وسجلت شركات الوساطة العشر؛ تدوالات بيعاً وشراءً بنحو 24 مليار درهم من أصل 31 مليار درهم، وبلغت حصة بقية الشركات الـ 19 نحو 22% من تداولات المستثمرين، بما يعادل 6.87 مليار درهم.

ومن جانب آخر، أضافت 29 شركة وساطة أسهم في سوق دبي المالي نحو 1969 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك وفقاً لبيانات إدارة السوق.

وأشارت البيانات إلى أن «بي اتش مباشر للخدمات المالية» أضافت 296 حساباً جديداً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 280 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 171 حساباً، و«المجموعة المالية هيرميس الإمارات» 146 حساباً، و«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 129 حساباً، و«الرمز كابيتال» 122 حساباً، و«دبي الإسلامي للخدمات المالية» 106 حسابات، و«أرقام سيكيورتيز» 100 حساب، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 71 حساباً.