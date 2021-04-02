شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد المصريين المقيمين بالخارج إلى 9 ملايين عام 2019 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
ويقدر إجمالى أعداد الموفدين للخارج فى مهام علمية 3 آلاف و544 موفدا منهم 1154 موفدا بنسبة 32.6% مجموعة العلوم الطبية، و790 موفدا بنسبة 22.3% بمجموعة العلوم الهندسية و715 موفدا بنسبة 20.2% بمجموعة العلوم الأساسية، و491 موفدا بنسبة 13.9% بمجموعة العلوم الإنسانية و394 موفدا بنسبة 11.1% بمجموعة العلوم الزراعية.
وتراجع الموفدين إلى الولايات المتحدة إلى انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى شعور عدد كبير من الطلاب بعدم الأمان عقب القرار الذي اتخذته وكالة إنفاذ قانون الهجرة والجمارك الأمريكية فى يوليو 2019، وسرعان ما تراجعت عنه، حيث كان ينص على إمكانية إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تحولت مقرراتهم الدراسية إلى التعليم عبر الانترنت، مما زاد شعور المصريين بأنهم غير مرحب بهم وجعلهم يفكرون فى العودة إلى مصر.