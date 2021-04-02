شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الهواتف المحمولة تسجل مليار و972 مليون جنيه ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت واردات مصر من الهواتف تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات الهواتف المحمولة للأفراد نحو مليار و972 مليون جنيه "123 مليون و272 ألف دولار"، - 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه - فى شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3 مليار و192 مليون جنيه "199 مليون و510 ألف دولار" في ديسمبر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته مليار و210 مليون جنيه "76 مليون و138 ألف دولار" بنسبة تراجع بلغت نحو 38.2%.

وجاءت واردات مصر من الهواتف المحمولة ضمن قائمة الواردات الأكثر تراجعا فى نهاية عام 2020، والتى شملت سلع أخرى على رأسها واردات مواد أولية من حديد أو صلب 215.7 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 226.2 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 19%، يليها واردات سيارات الركوب وبلغت 230 مليون دولار، مقابل 276.4 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 16.8%، وواردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 156.7 مليون دولار، مقابل 192.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وضمت القائمة أيضا، واردات مصر من اللحوم وبلغت قيمتها 107.3 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 115.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 6.9%، إلى جانب واردات الأسماك المحفوظة وبلغت قيمتها 76.8 مليون دولار ديسمبر الماضي، مقابل 78.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 1.8%.