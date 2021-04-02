شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الهواتف المحمولة تسجل مليار و972 مليون جنيه ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت واردات مصر من الهواتف المحمولة ضمن قائمة الواردات الأكثر تراجعا فى نهاية عام 2020، والتى شملت سلع أخرى على رأسها واردات مواد أولية من حديد أو صلب 215.7 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 226.2 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 19%، يليها واردات سيارات الركوب وبلغت 230 مليون دولار، مقابل 276.4 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 16.8%، وواردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 156.7 مليون دولار، مقابل 192.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وضمت القائمة أيضا، واردات مصر من اللحوم وبلغت قيمتها 107.3 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 115.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 6.9%، إلى جانب واردات الأسماك المحفوظة وبلغت قيمتها 76.8 مليون دولار ديسمبر الماضي، مقابل 78.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 1.8%.