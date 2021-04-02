شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السيارة فولفو V60 الجديدة كليا بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت السيارة فولفو السويدية بفئتين للسوق المصرية حيث تبدأ الفئة الأولى من 750 ألف جنيه.

أبرز المواصفات

ينتمى طراز «فولفو V60» لفئة السيارات العائلية المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 2000 سى سى، ينتج قوة 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات أتوماتيك.

وتتميز السيارة بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان والسلامة، منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

تمتاز السيارة بتصميم خارجى إنسيابى فريد مع فتحة سقف بانورامية متحركة كهربائيا بالإضافة لتصميم داخلي فاخر للمقاعد وجميع وسائل الرفاهية على أعلى مستوياتها. وبالإضافة لهندسة السيارة التى لا تشوبها شائبة.

سيتمكن عملاء فولفو V60 من الإختيار بين فئتين وهم "إنسكربشن" ذات الطابع الكلاسيكى و"آر-ديزاين" ذات الطابع الرياضى.

وتشترك الفئتين فى التصميم وقوة ومتانة المحرك والأداء، بالإضافة إلى اشتراكهم في مقاس العجلات ولوحة العدادات الرقمية مع التحكم في شاشة العرض باللمس.

وبالإضافة إلى المقاعد الجلدية الأنيقة، تأتى السيارة مزودة بأحدث وسائل الرفاهية، وذلك من خلال مقاعد قابلة للتعديل كهربائياً ومزودة بذاكرة تخزين، ونظام ملاحة متطور، وخاصية الدخول بدون مفتاح، بالإضافة إلى شاشة تدعم تشغيل أنظمة الأندرويد وأبل، مع نظام هارمون كاردون الصوتى عالى الإداء، ويمكن للسائقين والركاب شحن هواتفهم من خلال لوحة الشحن اللاسلكية.

كما تحتوى على عدد من الكماليات من ضمنها جنوط رياضية 18 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، بإلاضافة اإلى كاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وشنطة أمتعة مزودة بخاصية فتح وغلق أوتوماتيكى، وتعتيم تلقائى للمرايات، وكذلك الكثير من المميزات والمواصفات الأخرى.