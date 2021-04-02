شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء: نناقش مفهوم جديد للتشريع مع الصناعات الغذائية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه سيتحدث خلال اجتماعه مع شركات الصناعات الغذائية الأحد 4 إبريل المقبل فى اجتماع غرفة الصناعات الغذائية السنوى عن مفهوم جديد للتشريع أى التشريع فى شراكة مع الطرف المتداول والتى تشمل الصناعات الغذائية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما يساهم بصورة أكثر إيجايبة.

وقال فى تصريحات خاصة على هامش اجتماعه مع الغرف التجارية، إن الهيئة تبحث عن كوادر فنية للعمل فى سلامة الغذاء قائلا على هامش اجتماعه مع الغرف التجارية أتمنى يجيلى شخص يقول لى قرأت قانون الهيئة وسلامة الغذاء وأستطيع أن أعمل أفضل فى حالة انضمامه للعمل بالهيئة، وهنا ستنهض الهيئة بأعمالها وفيما تقدمه ويكون لديها كوادر فنية تخدم كافة القطاعات.

وكان رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور صرح أول أمس أنه يجرى حاليا وضع القواعد الفنية لحدود المبيدات المسموح بها بالغذاء قريبا، والسموم الكيماوية الموجودة بالبيئة كالرصاص والافلاتوكسن.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من وضع القواعد الفنية للاضافات الغذائية ومتبقيات الأدوية البيطرية فى اللحوم والدواجن والأسماك، كما تم الانتهاء من وضع قواعد الحدود الميكروبية وبذلك يتم الانتهاء من الخمس ملوثات الأساسية لصناعة الغذاء.

ومن جانب آخر أشار منصور إلى أنه تم الانتهاء من وضع استراتيجية للرقابة على الواردات الغذائية، وجارى وضع استراتيجية لنظام الرقابة على صادرات السلع الغذائية، وسيتم طرحها للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية (اتحاد الغرف واتحاد الصناعات) لأخذ ملاحظتهم، وإعطاء فترة زمنية للتوافق معها ثم وضعها في شكل تشريعيات قانونية لتنفيذها.