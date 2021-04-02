شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" تعلن عن نسبة فاعلية لقاحها في الوقاية من فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "فايزر" و"بيونتك" اليوم الخميس عن أن نسبة فاعلية لقاحهما في الوقاية من فيروس كورونا تصل إلى 91% بعد تجارب معملية وسريرية على متطوعين بعد ستة أشهر من تلقيهم اللقاح.



وأضافت الشركتان أن لقاحهما كان فعالا بنسبة 100% في الوقاية من فيروس كورونا لا سيما سلالة المرض التي ظهرت في جنوب إفريقيا.



وأوضحت أن الفاعلية بلغت بدقة 91.3% بعد تجارب سريرية على عشرات الآلاف من المتطوعين حول العالم حتى ضد سلالات متحورة ظهرت في بعض الدول.



وصرح المدير التنفيذي لـ"فايزر" "أبرت بورلا" بأن النتائج الجديدة للتجارب السريرية شملت منح اللقاح لنحو 12 ألف شخص قبل ستة أشهر.



ورغم هذه الفاعلية التي تتجاوز 90%، إلا أنها أقل من فاعلية لقاح "موديرنا" التي تصل إلى 95%، كما يخشى مراقبون من عدم الفاعلية مع السلالات النتحورة باستمرار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فايزر" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الخميس عند 36.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.4 دولار وأقل سعر عند 36.04 دولار.