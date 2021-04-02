7 مقرضين دوليين يمولون مشروع أكوا باور لتوليد الطاقة في أوزبكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أكوا باور أمس عن الإغلاق المالي لتطوير وبناء وتشغيل محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1500 ميجاوات في أوزبكستان.

وأوضحت في بيان لها، أن ائتلاف مكون من 7 مقرضين دوليين سيقدمون قرضاً أوليا تبلغ قيمته 750 مليون دولار للمشروع الذي تصل قيمته الإجمالية إلى مليار دولار.

وساعدت الكيانات الرئيسة المفوضة التي تضم كلا من (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، و(مؤسسة الاستثمار الألمانية)، و(ستاندرد تشارترد)، و(ناتيكسيس)، و(سوسيتيه جنرال)، و(صندوق أوبك للتنمية الدولية)، و(بنك الصين)، في هيكلة تمويل الدين للمشروع.

وتقدم البنوك التجارية التمويل على أساس تغطية الأربع نقاط من قبل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وسيوفر المشروع طاقة غاز أكثر كفاءة وأعلى تنافسية من حيث التكلفة، ويمكن استخدامها في مختلف الصناعات في أوزبكستان.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع عند اكتمال بنائه قرابة 15% من حجم الطلب على الطاقة في أوزبكستان، كما يستحوذ على 8% من إجمالي قدرة الطاقة المركبة.

ويستخدم هيكل التصميم والتشغيل والمراقبة المباشرة للمشروع أحدث التقنيات، صممها خبراء عالميون لضمان دعم عمليات إنتاج الطاقة على مدار الساعة، وبهدف ضمان التدفق السلس للطاقة إلى شبكة الطاقة الوطنية في أوزبكستان، وذلك عبر محطة التحويل المعزولة هوائيا، مع خفض 2.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بادي بادماناثان «يمثل النجاح في إنجاز الإغلاق المالي لمحطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات، دلالة على الرغبة المستمرة في إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الخضراء».

وأضاف على المستوى الاستراتيجي، يمكن النظر إلى هذا المشروع على أنه نموذج آخر يجسد التزامنا إزاء التعاون مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه بأسعار معقولة.

7 مقرضين دوليين:

