شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة الحبوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمس طرح المناقصة الثانية لهذا العام لاستيراد كمية 295 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة مايو - يونيو 2021. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 5 بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، وباخرتين لميناء ينبع التجاري، وباخرة واحدة لميناء جازان. وأشار إلى أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، هذا وقد قامت المؤسسة بداية هذا العام بشراء كمية 355 ألف طن من المستثمرين السعوديين في الخارج، إضافة إلى إعلان بدء موسم استلام القمح المحلي لهذا العام يوم الأحد المقبل الموافق 4 أبريل 2021 ، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الحبوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.