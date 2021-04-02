توجهات التوطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والـتدريـب فـي الـقطاع السـياحـي، تمت مناقشتها خلال لقاء مفتوح بغرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة وبالتعاون مع وزارة السياحة وشركائها في وزارة الـموارد البشـريـة والـتنمية الاجـتماعـية وصـندوق تــنمية الــموارد البشرية، بـحضور نـائـب رئـيس مجـلس الإدارة رئـيس لـجنة السـياحـة بغرفة الرياض نايف الراجـحي، ومديـر عـام الـتوطـين والـتدريـب فـي وزارة السياحة بندر السفير، وعدد من المستثمريـن والمهتمين بالقطاع. وقـال الـراجـحي «إن الجـميع يـتطلع إلـى إنـجاح الجهود الـمبذولـة لـرفـع مـعدلات الـتوطـين فـي السـياحـة الـتي تحـمل آفاقا واسـعة مـن الـفرص الـواعـدة للشـباب والسـيدات، مـؤكدا أن إسهام المسـتثمريـن فـي الـقطاع سيمكن الـلجنة مـن بـلورة رؤيـة واضـحة لـتكشف مـعالـم الـطريـق لـبلوغ الـغايـة الـمرجـوة والخـروج بـنتائـج وتـوصـيات تـسھم فـي تـحقيق المستھدف.



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