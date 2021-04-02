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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني للنخيل والتمور أطلق معرض سوق التمور في واجهة الرياض، الذي يعد تجربة فريدة من نوعها في تسوق وتذوق التمور خلال التجول في السيارة، وذلك خلال الفترة من 31 مارس إلى 5 أبريل 2021.

ويأتي هذا المعرض تفعيلا للسنة الدولية للفواكه والخضار 2021م، وبتعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الزراعة والإرشاد الزراعي، ووزارة الثقافة ممثلة بهيئة فنون الطهي وعدد من القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى شركاء النجاح في القطاع من شركات التمور.

ويشارك في المعرض أكثر من 30 شركة من جميع أنحاء المملكة حاصلة على علامة التمور السعودية، التي تطبق أعلى معايير الجودة في الزراعة وتصنيع التمور.