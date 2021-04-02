شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تنضم إلى ركب الشركات التي تعين موظفيها للعمل من مكاتبهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" (المالكة لمحرك البحث الإلكتروني الشهير "جوجل") خلال تداولات اليوم الخميس مع انضمام الشركة إلى العديد من الكيانات التقنية وغيرها التي كشفت عن خطط لإعادة موظفيها للعمل بشكل تدريجي من مكاتبهم.



وأوضحت "جوجل" أنها تنوي إعادة بعض الموظفين للعمل من مكاتبها ومقراتها في الولايات المتحدة بداية من شهر أبريل/نيسان الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الموظفين من الإصابة بفيروس كورونا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم "جوجل" بأن بعض المقرات والمكاتب الإدارية في الولايات المتحدة سيتم السماح بعمل الموظفين من خلالها وفق إجراءات ومعايير تشغيلية معينة، وأيضا مع توفير اللقاحات المضادة للمرض.



هذا، وتخطط "جوجل" لإعادة جميع موظفيها في أمريكا للعمل من مكاتبها بشكل عادي بداية من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وأكدت الشركة على أنها ستوفر أكبر كمية من اللقاحات للموظفين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 3.3% وأغلق جلسة الخميس عند 2129.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 2135.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2091.4 دولار.