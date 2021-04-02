شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها و"إس أند بي 500" يغلق أعلى 4000 نقطة لأول مرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب إعلان خطة الرئيس "جو بايدن" بشأن الإنفاق على البنية التحتية، وأغلق مؤشر "إس أند بي 500" أعلى مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف أمس عن خطة لإنفاق نحو تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق فضلا عن تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 678 ألفاً.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن بيانات التوظيف الشهرية لمعرف حالة سوق العمل ومعدل البطالة والأجور في الولايات المتحدة.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن بيانات التوظيف الشهرية لمعرف حالة سوق العمل ومعدل البطالة والأجور في الولايات المتحدة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 3.9% أو ما يعادل 2.29 دولار وأغلق الخام عند 61.45 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.4 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 3.3% أو ما يعادل 2.10 دولار وأغلق الخام عند 64.84 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.



وفي ختام التداولات، صعد "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 171 نقطة) إلى 33153 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33167 نقطة وأقل مستوى عند 32985 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 233 نقطة) إلى 13480 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13487 نقطة وأقل مستوى عند 13404 نقاط.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 4019.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4020 نقطة وأقل مستوى عند 3992 نقطة.