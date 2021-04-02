شكرا لقرائتكم خبر عن عقود تغلق على انخفاض من أدنى مستوى في 7 أعوام ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس بفعل عمليات جني الأرباح لتتخلى عن أعلى مستوى لها في سبعة أعوام ونصف العام سجلته في وقت سابق بالجلسة.



وجاءت المكاسب القوية للذرة خلال الجلسة بدعم من تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي توقعت من خلاله الوزارة زراعة مساحات أقل من المتوقع في الولايات المتحدة بالتزامن مع المخاوف من نقص المعروض العالمي.



وكشفت الوزارة في تقريرها عن أن المزارعين الأمريكيين يخططون لزراعة 91.1 مليون فدان بالذرة خلال العام الجاري، وهي أكبر مساحة سنوية منذ عام 2016، كما يخططون لزراعة 87.6 مليون فدا بالصويا، وهي الأكبر منذ عام 2018.



ورغم هذا، إلا أن هذه المساحات دون توقعات المحللين التي أشارت إلى أن المزارعين الأمريكيين سوف يزرعون 93.2 مليون فدان بالذرة و89.996 مليون فدان بالصويا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% إلى 5.59 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.85 دولار وأقل سعر عند 5.56 دولار.