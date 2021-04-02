شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع قرب 25 دولارا للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وكشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس عن خطة لإنفاق نحو تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق فضلا عن تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 678 ألفاً.



وقفز مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى 64.7 نقطة خلال مارس/آذار، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من 37 عاما.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن بيانات التوظيف الشهرية لمعرف حالة سوق العمل ومعدل البطالة والأجور في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.7% وأغلق المعدن النفيس عند 24.95 دولار للأوقية.