شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك +" تقرر زيادة الإنتاج النفطي في الفترة بين مايو ويوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن تحالف "أوبك +" الذي يتألف من منظمة "أوبك" وحلفائها المستقلين عن قرار بزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي خلال الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز، وذلك لمواكبة تعافي الطلب العالمي من تداعيات جائحة كورونا.



وكشفت "أوبك+" عن قرار بزيادة إنتاج الخام خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز بحيث لا تتجاوز كل زيادة شهرية عن نصف مليون برميل يومياً.



وفي البيان، أشادت المنظمة والمنتجون المستقلون بالخطوة السعودية التي أقرت من خلالها خفضا طوعيا لإنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا من بداية فبراير/شباط حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري.

وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة سوف تتراجع عن الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ما يعني إعادة 250 ألف برميل يوميا في مايو/أيار و350 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران و400 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز.